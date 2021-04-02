Kaçak döküme 22 bin TL ceza geliyor Yük taşımacılığı yapan esnafa kaçak döküm bilgilendirmesi

Süleymanpaşa Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri, yük taşımacılığı yapan esnafla toplantı yaparak çevreye zararlı materyallerin taşınmaması ve gelişigüzel yerlere atılmaması ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Esnafa dikkatli olmaları uyarısı yapılarak atanların tespiti halinde Kabahatler Kanunu’nun 41’inci maddesi kapsamında 22 bin TL cezai işlem uygulanacağı vurgusu yapıldı.

Süleymanpaşa’da özellikle kaçak dökümle ciddi bir mücadele yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, birçok noktada 24 saat kameralı takip gerçekleştirerek kaçak hafriyat dökümünün önüne geçmek ve atıkların izinli ve kayıtlı alanlara dökülmesi için çalışma yürütüyor.

Denetim çalışmalarının yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri ile çevre bilincinin gelişmesine katkı yapan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması ile ilgili esnafa bilgilendirmede bulunuyor.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında, son olarak Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bülent Demiröz ve Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, ilçede traktör ve kamyonet ile yük taşımacılığı yapan esnafla bir araya geldi. Çevre kirliliğine sebep olacak atıkların taşınmaması ve gelişigüzel yerlere atılmaması konusunda esnafa bilgilendirmede bulunulan toplantıda, bu durumun Kabahatler Kanunu’na göre cezai müeyyidesi bulunduğu hatırlatıldı. Esnafa dikkatli olmaları uyarısı yapılarak atanların tespiti halinde Kabahatler Kanunu’nun 41’inci maddesi kapsamında 22 bin TL cezai işlem uygulanacağı vurgusu yapıldı.

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