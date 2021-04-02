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(Özel) Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak Sanayiciler demuraj süresi nedeniyle armatörlere binlerce dolar akıtmaktan kurtuluyor Mersin’e giden buğday numuneleri artık Tekirdağ’da analiz edilecek

İHA

(Özel) Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak Sanayiciler demuraj süresi nedeniyle armatörlere binlerce dolar akıtmaktan kurtuluyor Mersin’e giden buğday numuneleri artık Tekirdağ’da analiz edilecek

Tekirdağ limanlarına yanaşan buğday gemilerinin demuraj süresi boyunca yabancılara binlerce dolar akıyordu. Dışarından gelen buğdaylardan alınan numunelerin Tekirdağ’da yapılması kararı, bölgedeki sanayicileri dış armatörlere binlerce dolar akıtmaktan kurtaracak.
Tekirdağ limanlarına gelen buğday gemilerinden alınan numunelerin analizlerinin Mersin’de yapılıyor olması bu sektörde bulunan Marmara ve Trakya Bölgesindeki sanayicilerin binlerce dolar kaybetmesine sebep oluyordu. Tekirdağ’a yanaşan gemilerde bulunan buğdaylardan alınan numunelerin Mersin’e götürülüp analizleri yapıldıktan sonra buraya getirilene kadar, demuraja giren gemilerin bekleme süresi boyunca Tekirdağlı sanayicilerin cebinden yabancı armatörlere binlerce dolar akıyordu.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan’ın çeşitli girişimleri sonucu bu analizlerin Tekirdağ’da yapılmasının kararlaştırılması Tekirdağlı un sanayicilerine rahat bir nefes aldırdı. Bu sayede sadece Tekirdağ’da değil yakın illerdeki sanayiciler de analiz süresinin kısaltılmasından kendilerine düşen payı alabilecek. Yurt dışından gelen gemilerdeki buğdaylardan alınan numuneler artık günlerce yolculuk yapmayacak, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yaklaşık 2 saate analiz edilebilecek. Analizleri onaylanan buğdaylar, limanlardan kısa bir sürede fabrikalara taşınacak. Fabrikalara gelecek olan buğdaylar burada işlendikten sonra katma değer olarak yurt dışına ihracat yapılabilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, yaptığı açıklamada, gerekli personellerin konuyla ilgili eğitimlerini aldıktan sonra çalışmalara başlayabileceklerini aktardı.

Bekleme stresi sona eriyor
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, “Tekirdağ’da OSB’leri gezerken, şunu gördük Marmara Bölgesinde çok aktif çalışan un fabrikaları var. Fabrikaların yetkilileriyle sohbet ederken, bir problemlerinin olduğunu duyduk. Biliyorsunuz dahilde işleme rejimi ile devletimiz, ucuz buğdayı yurt dışından alıp bu buğdayı un fabrikasından un haline getirip yurt dışına ihracatını sağlıyoruz. Şimdi ucuz yollu bir buğdayı farklı dünya ülkelerinden temin etmek, bunu katma değerli bir ürün haline getirmek ve bunu da ihraç etmek. İhracatın büyümesi, cari açığın kapanması. Özellikle katma değerli ürün olduğu için döviz kazanımı konusunda son derece önemli. Ancak yurt dışından elde edilen unların gemilerle gerekli limanlara gelmesi buğdayın analizlerinin yapılarak, kullanılacak olan kısmının fabrikalara getirilmesi işte işlenmesi silsilesi aksaklığa uğramış. Nedir bu aksaklık, buğday numunelerinin ülkeye kabulünün yapılabilmesi için zirai karantina laboratuvarlarında analizlerin yapılması bu analizler sonucunda buğdayların ülkeye kabul edilip, edilmemesi bir rapor hazırlanması gerekiyor. Tabi bizim bölgemizde un fabrikaları çok. Biz bu hizmeti İstanbul’daki Zirai Karantina İl Müdürlüğünden alıyorduk. Maalesef bu müdürlük bir tadilat ya da bir yer değişikliğine gidecek. Tabi işlemlerin aksamaması için bu analizler Mersin Limanındaki bir laboratuvara gönderilmiş. Tabi Tekirdağ’da çok sayıda un fabrikası var. Hepsi Tekirdağ limanlarına yanaşan, buğday gemilerinden analizlerini yapmak için numuneleri alıyorlar ve bunu Mersin’e gönderiyorlar. Tabi analiz yapılacak olan ürünün, alınması Mersin’e gönderilmesi bir süreç. Özellikle bu pandemi döneminde farklı farklı aksaklıklarda yaşanıyor. Bazen numunelerin kaybolması başa gelebiliyor. Bu durum nakliyecileri üzüyor, taahhüt firmalarını üzüyor, gemi nakliye firmalarını üzüyor, un fabrikalarını üzüyor. Çünkü un fabrikası da bir taahhütte bulunuyor. Biliyordunuz buğdayı yurt dışından getiriyor. Bunu işledikten sonra bir yere satacak. Bunun bir süreci var. Dolayısıyla bu bir stres oluşturuyor. Tabi bu sorunu duyduktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız Ekrem Pakdemirli’yi ziyarete gittik. Bu talebi kendilerine izah ettiğimizde hak veriler. Hemen düğmeye bastılar. Düğmeye bastıktan hemen kısa bir süre sonra Tekirdağ’da bu analizlerin yapılabilmesi için altyapı çalışmaları hızlandırıldı. Bu laboratuvarlar burada var. Gerekli altyapı bağcılık enstitümüzde var” dedi.

“Demuraj süresi boyunca bize 3 bin 5 bin dolarlardan başlayan bir zarar veriyordu”
Bu sektör içerisinde bulunan Tekirdağ’daki Gıda Tarım Fabrikasının Müdürü Ali İlker İlhan ise, “Bu analizlerin burada yapılabilmesi bizim için çok önemli bir şeydi. Bu işte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu bize ne sağlıyor. Başta bu ihracatçıyı destekleyen bir şey bu. Ülkemizde ihracat yapabilmek için öncelikle ithalatın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ithalat sürecindeki aksama bizi ihracat konusunda çok farklı bir şekilde zorluyor. Öncelikle bu zirai analiz karantinaları İstanbul’da yapılıyordu. Bu iş Mersin Antalya tarafına sarkınca, numuneler kargoda 2 gün bekliyordu. Bu süre boyunca geminin demuraj süresi boyunca bize 3 bin 5 bin dolarlardan başlayan bir zarar veriyordu. Demuraj masrafları çıkıyordu. Bu para tamamen yurt dışındaki armatörlere giden bir para. Öncellikle bundan kurtulacağız” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından analizlerin yapılacağı laboratuvarda kısa bir inceleme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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