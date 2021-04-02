Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G.D. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde Nizamettin Devirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazan G.D., çarşamba günü gece yarısı polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.D., bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. G.D.'nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-04-02 16:52:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.