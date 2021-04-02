Motosiklet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün 14.00 sıralarında, Saray ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Zafer Y. yönetimindeki 59 YH 162 plakalı motosikletle, Ercan Ö. yönetimindeki 45 C 6552 plakalı tanker çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Ercan Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Ercan Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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