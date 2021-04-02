Çerkezköy TSO’dan “2020 faaliyet değerlendirmesi”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 2020 yılı değerlendirmesini yaptığı ve tüm yıla dair bilgilerin aktarıldığı Faaliyet Raporunu yayınladı.

2020 yılı Faaliyet Raporu’nun değerlendirildiği toplantıda başlıca şu hususlar dikkat çekti. Üyelere verilen ekspertiz raporu, kapasite raporu, dolaşım ve yerli malı belgelerindeki artış göze çarparken aynı zamanda Çerkezköy TSO’nun üyeleri ve birinci derece yakınları için firmalarla yapmış oldukları üye indirim protokolleri, Şubat ayı itibariyle üyelerin her an kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen WhatsApp hattı, salgın sürecinde Oda üyelerine maske dağıtımı gibi konular aktarılırken; 2020 yılı boyunca sosyal sorumluluk projeleri, yardımlar, seminerler, AB projeleri, ziyaretler, destekler, TOBB öncülüğünde gerçekleşen Nefes Kredisi, sektör raporları, ülke raporları, üyelerine ihracat kapılarını aralayan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) hizmetleri ve en büyük etkinliklerden biri olan Çerkezköy Endüstriyel Fuar’ı (ÇEF) 2020 yılında Çerkezköy TSO tarafından hayata geçirilen faaliyetler olarak raporda yer aldı. ÇEF’nın ise; Oda ve Borsalar genelinde online olarak gerçekleşen ilk fuar olması bir yeniliğe imkan sağladı. Covid19 sürecinin de etkisiyle gelişen dijital dünyaya çok hızlı bir şekilde adapte olup Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nı online olarak gerçekleştiren Çerkezköy TSO büyük bir başarıya da imza atmış oldu.



“Amacımız çözüm yolu üretmek oldu”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2020 Faaliyet Raporu değerlendirmesi için yaptığı açıklamada, “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak kurulduğumuz ilk günden bu zamana kadar başlıca hedefimiz bölgemiz adına fayda sağlayacak çalışmaların yanında olmakla birlikte, ülkemizde yaşanan gelişmelere ayak uydurarak yaşanan ekonomik durumlara karşı çözüm yolu üretmek oldu. En büyük başarının süreci yönetmek olduğu 2020 yılında, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın sürecini en iyi şekilde ve en az hasarla atlatabilmek adına Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin desteği ve odamızın çabalarıyla en iyi şekilde tamamladığımızı düşünüyor ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. 2020 yılına kadar yüz yüze gerçekleştirmiş olduğumuz birçok eğitimi ve etkinliği yaşanan salgın süreci sebebiyle dijital ortamda gerçekleştirmek için çalışmalarda bulunduk. Birçok toplantımızı yine aynı şekilde online olarak gerçekleştirip hiçbir eksik olmaması adına çalışmalar yaptık" dedi.



“ÇEF’i ditital’e taşıdık”

Kozuva, "Üyelerimizin faaliyet gösterdikleri alanlarda başarılarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz en büyük çalışmalardan biri olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nı, Odalar Borsalar arasında bir ilki gerçekleştirerek 2020 yılında ilk kez online olarak hayata geçirdik. Üyelerimiz için en iyi hizmeti sağlayabilmek amacıyla birçok firma ile anlaşma gerçekleştirip üyelerimiz ve birinci derecede yakınları için indirim protokollerine imza attık. Oda olarak, yaşanan Covid19 salgın sürecinde üyelerimizi zor durumda bırakmamak için belgelerimizi online olarak hizmete sunduk. 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizin yer aldığı raporumuzu Odamız web sitesi www.cerkezkoytso.org.tr adresinde tüm detaylarıyla sizlere takdim ederken, 2021 yılının hepimize başta sağlık olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından başarı ve kazanç getirmesini dilerim” dedi.

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