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18 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü

DHA

18 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü


Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde Arif Topaloğlu (18), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 
Olay, sabaha karşı Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2´nci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Topaloğlu, sokakta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arif Topaloğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AYNI MAHALLEDE 3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ CİNAYET
Aynı mahallede 3 gün önce de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayı izlemek için evden çıkan Uğur Ayıklar, başına isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybetmişti. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-04-03 17:52:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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