Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, koronavirüse yakalandı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesi Belediye Başkanı CHP´li Ahmet Sarıkurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Sarıkurt, "Değerli Çorlulular, Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Sizlerden bir süre ayrı kalacağım. Benimle temasta bulunan siz değerli hemşehrilerime sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak test yaptırmalarını rica ediyorum. Daha güzel bir Çorlu için sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olabilmek dileğiyle. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmeyin" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-04-04 12:03:11



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