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Tekirdağ'da orman yangını; 5 noktada çıktı

DHA

Tekirdağ'da orman yangını; 5 noktada çıktı


Murat YAYIN/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, meşe ve çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda 5 noktada yangın çıktı. İtfaiyenin ve mahallenin müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönümlük alandaki ağaçlar, zarar gördü.
Yangın, ilçeye bağlı Bulgur Mahallesi'ndeki Ballık Burnu mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Şarköy Belediyesi'ne ait su tankerleri ile ekipler çalışmalara destek verdi. 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 6 iş makinesi, su tankerleri, traktörlerle, 30 orman işçisinin ve mahallelinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürüldü. 5 noktada çıktığı belirtilen ve 100 dönümlük alanda etkili olan yangında yüzlerce çam ve meşe ağacı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Murat YAYIN
2021-04-04 15:29:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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