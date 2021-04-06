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Bu şehirde çocukların yaşam alanları artıyor Çocuklar için belirlenen 28 proje tek tek açılıyor Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “Çocuklarımızı doğru yetiştirebilirsek, inanıyorum ki bu koltukları daha emin, daha yetişmiş kişilere verebileceğiz”

İHA

Bu şehirde çocukların yaşam alanları artıyor Çocuklar için belirlenen 28 proje tek tek açılıyor Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “Çocuklarımızı doğru yetiştirebilirsek, inanıyorum ki bu koltukları daha emin, daha yetişmiş kişilere verebileceğiz”

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her hafta yapılan 2 açılış ile çocukların yaşam alanları kat kat artıyor. Çocuklar için belirlenen 28 proje tek tek açılarak, şehrin geleceğine büyük katkı sağlanıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla hayata geçirilen 28 spor tesisi projesinden biri olan Süleymanpaşa Yavuz Mahallesi İnönü Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Sahası için tören düzenlendi. Törene Süleymanapaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, davetliler, çocuklar ve okul yönetimi katıldı. Bu projeler sayesinde şehirde çocukların eğlenebilecekleri yaşam alanları artarken, şehrin geleceği için büyük katkı sağlanıyor.
Açılışta konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bundan bir ay önce her pazartesi ve cuma günü açılışımız olacak demiştik. Hava koşullarına göre de hareket ediyoruz. Allah nasip ederse, sadece spor sahaları değil, büyük tesisler ile inşallah önümüzdeki günlerde yeni alanlar inşa ediyoruz. Sadece bunlarla bitmiyor. Süleymanpaşa’nın turizmine katkı sağlayacak, biraz da olsa işsizlik konusunda elimizden gelecek yatırımları hızlandırarak, ona çözüm sağlayacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Şehrin kalkınmasıyla alakalı meclis üyelerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

"Gençliği olmayanın geleceği olmaz"
Başkan Yüksel, spora önem verilmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor; eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti payidar kalacaksa, gençlerimiz sayesinde kalacaktır. Yani gençliği olmayanın geleceği olmaz dedik. Özellikle ilkokul çağında başlayan o sosyal medya alışkanlığı, onun arkasından gelişen sanal arkadaşlıklar gençleri ailelerden ve toplumlardan uzaklaştırıyor. Eğer bunun bilincinde olamazsak çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize daha sağlıklı olanaklar sağlayamazsak, o zaman Süleymanpaşa’nın geleceğinden de, Tekirdağ’ın geleceğinden de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinden de şüphe duymamız gerekiyor. O yüzden bilinçli yerel yönetimler öncellikle çocuklarına, kendisinden sonra gelen nesillere sağlıklı ortamlar hazırlamakla yükümlüdür. Biz bu misyonu üstlendik. Bu misyonu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan aldığımız talimatlar doğrultusunda yapıyoruz. Allah’a hamdolsun bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın bir belediyesi olarak çok şükür yüzümüzü kara çıkaracak bir işe el atmadık. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, bu şehrin kalkınmasıyla ilgili, bu şehrin geleceğiyle ilgili biz başlangıcımızı çocuklarımızdan yana yaptık. Çocuklarımızı doğru yetiştirebilirsek, inanıyorum ki bu koltukları daha emin, daha yetişmiş kişilere verebileceğiz” diye konuştu.
Açılış öncesi açıklama bulunan Kaymakam Harun Kaya ve Okul Müdürü Serdar Can da katkılarından dolayı Süleymanpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmalarının ardından Süleymanpaşa İnönü Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Ekrem Ökten tarafından Başkan Yüksel’e plaket takdim edildi.
Daha sonra kurdele kesilerek açılışı yapılan halı sahaya giriş yapıldı. Çocuklarla birlikte sahaya giren Başkan Yüksel ve diğer katılımcılar bir süre penaltı atışı yaptı. Okullarında yeni halı sahaya kavuşan çocukların da mutluluğu gözlerinden okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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