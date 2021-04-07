Bunlar da yol basan fareler Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı

Tekirdağ’da aç kalan fareler İstanbulTekirdağ yolunu bastı. Yolda yiyecek arayan fareler zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi.
Şehir merkezinde aç kalan fareler yol bastı. İstanbul Tekirdağ çevre yolunda asfalta çıkan fareler emniyet şeridinde bir süre yiyecek bir şeyler aradı. Trafiğin yoğun olmasına karşın emniyet şeridinde görülen fareler, zaman zaman yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi geçirdi.
Boyutlarının büyük olmasıyla da dikkat çeken yol basan fareleri görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ayrıca yolun kenarındaki otların arasında çok sayıda fare deliği olduğu gözlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.