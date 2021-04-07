Çalınan malzemeler sıkı takip sonucunda bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmadan çalınan 2 bin liralık temizlik malzemesi, polisin sıkı takibi sonucunda bulundu.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmadan farklı günlerde yaklaşık 2 bin lira değeri olan 14 bidon temizlik malzemesi çalındı. Malzemesi çalınan işletme sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ve sonrasında incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri, yapılan araştırmalarında malzemelerin farklı bölgede faaliyet gösteren bir dükkana satıldığını tespit etti.

Malzemeleri alan işletme sahibine ‘hırsızlık malzemesi satın alınması’ suçundan işlem yapılırken, malzemeleri çalan şahsın da M.Ç. olduğu belirlendi. Polis ekipleri M.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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