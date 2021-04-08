Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı

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İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Balkanlar'dan giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ve kırsal yerleşim yerlerinde etkili oldu. Dün 19 dereceyi bulan güneşli havanın ardından bu sabah evinden çıkan vatandaşlar kar yağdığını görünce hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. İlçede hava sıcaklığı 3 derece civarında seyrediyor.

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