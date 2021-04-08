Göç eden pelikanlar Tekirdağ semalarını kapladı

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Güneyden kuzeye doğru göç eden pelikanların geçişi, Tekirdağ semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu.

Baharın gelmesiyle Afrika’dan Avrupa ülkelerine doğru göç eden pelikan sürüsü, Tekirdağ semalarında muhteşem bir görüntü oluşturdu. Denizin üzerinden kente giriş yapan pelikanlar adeta gökyüzünü kapladı. Trakya Bölgesi'nde sulak alanlarda mola verip karınlarını doyuran pelikanlar, dinledikten sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde zaman zaman zikzaklar çizerek, zaman zaman da tek sıra halinde nizamı bozmadan ilerliyor. Pelikanların kent üzerinden geçişi bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda da büyük bir pelikan sürüsünün Trakya semalarından geçişi kendine hayran bırakmıştı.

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