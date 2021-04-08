Başkan Yüksel'den kırsal mahallelere ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kırsal Karacakılavuz ve Naip mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunup, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karacakılavuz Mahallesi'ni ziyaretinde mahalle esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, Karacakılavuz’da gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunurken, talep ve beklentileri de değerlendirerek notlar aldı. Mahalledeki futbol sahası ile ilgili yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Yüksel'e incelemeleri sırasında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük de eşlik etti.



“Gençlerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz”

Başkan Yüksel, “Karacakılavuz Mahallemize proje ve yatırımlarımızı yerinde planlamak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyarette vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahalle sakinlerimizin talep ve beklentilerini değerlendirdiğimiz ziyarette sohbet ederek fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca Karacakılavuz Mahallesi gençlerimize seçimlerden önce sözünü verdiğimiz futbol sahasının yer değişikliğini içeren plan değişikliği bitti, şimdi sıra ihale ve yapım çalışmalarında. Mahallemize kazandıracağımız tesisin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunarak, projemizin detaylarını planladık. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayarak, kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz spor sahası şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile birlikte Naip Mahallesi’ne de ziyaret gerçekleştiren Başkan Yüksel, burada da vatandaşların belediyeden istek ve beklentilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

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