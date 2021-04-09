Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında MuratlıTekirdağ karayolu 5. kilometre üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; M.K. sevk ve idaresindeki otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Olay mahalline gelen Muratlı jandarma ekipleri ise yol güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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