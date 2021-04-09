Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın personeli yaptı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da hasta almaya giden ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü M.B., yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi kazayı yara almadan atlatan ambulanstaki sağlık görevlileri yaparak, hastaneye gönderdi.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan M.B.'nin kullandığı 59 KB 799 plakalı motosiklet, hasta almaya giden E.G. idaresindeki 59 AB 508 plakalı ambulansa çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.B. yaralanırken, ambulansın içerisinde bulunan 112 görevlileri ise kazayı yaralanmadan atlattı. Kazada savrulup yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın içerisindeki sağlık görevlileri yaptı. Yaralı, haber verilmesiyle bölgeye gelen başka bir ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan ambulansın yerine ise hasta almaya başka bir ambulans sevk edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-04-09 16:35:50



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