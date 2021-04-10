Şehrin hatırasına yarım milyon bütçe

Tekirdağ’da şehrin hatırası projesi için yetkililer kolları sıvadı. Taraflar arasında yapılan toplantı sonucunda şehrin hatırasının oluşturulabilmesi için yaklaşık yarım milyon bütçe ayrıldığı açıklanırken, proje kapsamında onlarca kadın meslek sahibi olabilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı desteğinde Süleymanpaşa Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu ve KADEM Tekirdağ temsilciliğinin Süleymanpaşa Belediyesi ile imzaladığı protokol ile dahil olduğu "Tekirdağ Hatırası" projesi başlangıç toplantısı düzenlendi. Toplantıya Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin katıldı.

NKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekirdağ İŞKUR, Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin destek verdiği projede, çeşitli eğitimlerin ardından üretilen ürünlerin satışı da sağlanarak hediyelik eşyalarda kadın emeğinin, el emeğiyle üretilen yöreye özgü ürünlerin belirli bir kaliteye ulaşması, bunların hazır pazara sunumu ve satışı için pazar imkânı oluşturulması ile kadın emeğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında hem kadınların el emeği ile maddi anlamda güçlendirilmesi hem de Tekirdağ’ın kültürel zenginliğinin arttırılması hedefleniyor.

Tekirdağ hatırası evi oluşturulacak

Proje ile Tekirdağ’ın merkez ilçesi olan Süleymanpaşa’da restore edilmiş bir tarihi binanın yöreye özgü yüksek katma değerli hediyelik eşya üretim, satış aynı zamanda tanıtım merkezi olarak hizmete sunulmasıyla turizm sektöründe hediyelik eşya ve tanıtım eksikliğini gidererek Tekirdağ’ın turizm gelirlerini arttırmak hedefleniyor. Bu kapsamda, baskılı ve nakışlı tişört, şapka, çanta, atkı gibi hediyelik eşyaların üretiminin yapılacağı 1 adet nakış atölyesi, baskılı kupa, tabak, magnet, bardak altlığı, anahtarlık ve bunun gibi hediyelik eşyaların üretiminin yapılacağı 1 adet baskı atölyesi ve gelen ziyaretçilerin fotoğraf çekilerek istediği takdirde fotoğraflarını çeşitli konseptlerde anılara dönüştürebileceği, Green Screen Sistemi ile donatılmış 1 adet Tekirdağ Hatırası Odası, gelen ziyaretçilere ön bilgilendirmenin yapılacağı ve gerektiğinde eğitim vermek için kullanılacak olan tanıtım ve eğitim salonu alanlarının bulunduğu ""Tekirdağ Hatırası Evi"" oluşturulacak. Tekirdağ Hatırası Evinin tanıtılması ve hediyelik eşya atölyelerinde üretilen ürünlerin satışa sunulabilmesi için Türkçe, İngilizce, Macarca ve Bulgarca dillerinde bir internet sitesi kurulması planlanıyor. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Macarca dillerinde; Namık Kemal, Ferenc Rakoczi, 57. Alay, Tekirdağ için Çal Tanıtım Filmleri çekilerek Tekirdağ Hatırası Evinin tanıtım ve eğitim salonunda gelen ziyaretçilere izletilecek.

Toplam bütçesi 482 bin TL olan Tekirdağ Hatırası projesinin 289 bin TL’si (yüzde 60) Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak ve iki yılda tamamlanacak.

Projenin açılış toplantısında bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Bizde kalkınma ajansı olarak hem manevi hem de maddi konuda projenin en başından sonuna kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bir tarihi bina var. Tarihi binanın hem değerlendirilmesi hem de aktif hale getirilmesi konusunda konuştuk ne yapılabilir diye. Tekirdağ’da bir eksiklik olduğunu düşünmüştük. Yurtdışından şehir dışından gelenler, şehri gezdikten sonra hatıra olarak neler alabilir diye sorduğumuzda çok bir çeşit olmadığını görmüştük. Böyle bir proje olur mu diye düşündük. Projelendirdik yeri sağ olsun başkanım verdi. Makine ve cihazları aldık. Ama bunları yapacak kişiler lazım. Bu konuda diğer kurumlarımızla beraber bu işin daha profesyonel hale getirilmesi projenin son etabıydı. Bu noktada inşallah il etapta 15, daha sonra 100 kişiye tamamlanacak şekilde kadınlarımızın organize edilmesi, meslek sahibi edilmesi. Bu kadınlarımız uzun vadede sürdürülebilir kendilerinin bunları üretip basıp belediyemizin imkanlarını da kullanarak kadınlarımızın hem bir şekilde para kazanmaları hem de şehrimize değer katacak işlere sahip çıkmalarıydı hedefimiz. Bu toplantı ile projenin startını vermiş bulunmaktayız” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise “Özellikle şehri anlatabilecek, buradan giderken insanların yanında götürebileceği argümanlar elimizde yoktu. Bu konuda onların tasarlamasında da üniversite devreye girdi. Tabi bu işin asıl mimarı bence Kalkınma Ajansı. Şuanda kadınlarımız orada kurs almaya başladılar. Güzel bir proje oldu. Güzel bir başlangıç oldu” dedi.

Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen ise yaptığı açıklamada, “İnşallah bu kurs süresi içerisinde kursiyerlerimiz birer meslek sahibi olarak, inşallah ailelerine bir katkı yapmalarının yanında bunu sektör ve meslek haline getirip başarılı girişimcilerinde çıkması temennisiyle hepinize teşekkür ederim” şeklinde açıklamada bulundu.

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