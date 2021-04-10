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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumbağ Meslek Lisesi spor sahasına kavuştu

İHA

Kumbağ Meslek Lisesi spor sahasına kavuştu

Süleymanpaşa Belediyesi, gençlerin ve çocukların spor imkanlarını arttırarak zararlı alışkanlıklardan uzak kalabilmelerini sağlamak amacıyla başlattığı '28 Spor Tesisi' projesi ile ilgili açılışlarını sürdürüyor. Son olarak Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Spor Sahası törenle hizmete açıldı.
Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden törende ilk kürsüye gelen Okul Müdürü Şenel Atılgan oldu. Atılgan, gençlerin sportif faaliyetlerle daha fazla ilgilenmesi gerektiği vurgusuyla, bu imkanı sağlayan Süleymanpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.
Atılgan’ın ardından Süleymanpaşa Milli Eğitim İlçe Müdürü Ebubekir Atilla kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Atilla, çocukların ve gençlerin dertleri ile dertlenen bir belediye başkanı ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tesislerin kazandırılmasında emeği geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i tebrik etti.
Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel konuşmasını gerçekleştirdi. Yüksel, gençlerin her türlü zararlı alışkanlıklardan uzaklaşması, sosyal medyadaki sanal arkadaşlıklar yerine sporun birleştirici gücü ile gerçek dostlukların tesis edilmesi için 2021 yılını Gençlik ve Spor yılı ilan ettiklerini dile getirdi. Haziran sonuna kadar her hafta iki açılışla spor tesislerini birer birer hizmete sokacaklarını kaydeden Cüneyt Yüksel, büyük spor tesisi projelerinin de müjdesini verdi. Yüksel, ayrıca Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi denizcilik eğitimi verecek ve Kumbağ ile Barbaros arasında hayata geçirilecek olan Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun da müjdesini verdi. Yine Kumbağ’da iki önemli turistik yatırımın önümüzdeki dönemde hizmete gireceğini paylaştı. Yüksel, Kumbağ’da altyapısı biten tüm cadde ve sokaklardaki yol çalışmalarının da çok büyük oranda bitirildiğini ifade etti. Yüksel, sözlerini çok amaçlı spor sahasının gençlere ve öğrencilere hayırlı olması temennisi ile tamamladı.
Başkan Yüksel, konuşmasının ardından, Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Kumbağ Spor Kulübü ve Kumbağ Mahallesi sakinleri adına kendisine takdim edilen teşekkür plaketlerini kabul etti.
Yüksel’in ardından konuşma gerçekleştiren Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da Cüneyt Yüksel gibi bir belediye başkanı ile işbirliği içinde çalıştıkları için şanslı olduklarını ifade ederek, üç boyutlu yetişen nesillerin önemine değindi. En az bir spor dalında aktif spor yapan, bir sanat dalı ile yetkin bir şekilde ilgilenen ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen gençler yetiştirme sorumluluğunun farkında olduklarını kaydeden Kaya, spor yatırımları ile bu üç boyuttan birinde önemli katkılar yapan Süleymanpaşa Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Son olarak Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül konuşmasını gerçekleştirdi. Koncagül, tesisin Kumbağ’a ve Tekirdağ’a hayırlı olması dileğini paylaşarak çalışkanlığı ile takdir toplayan Başkan Yüksel’in Ankara’ya her gelişinde yeni projelerle kapılarını çaldığını ifade etti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte tören sona erdi. Başkan Yüksel ve protokol üyeleri, törenin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve basketbol oynadı.
Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Spor Sahası açılış töreninde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra; AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, Tekirdağ Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Süleymanpaşa Milli Eğitim İlçe Müdürü Ebubekir Atilla, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, Okul Müdürü Şenel Atılgan, öğretmenler, öğrenciler ve velileri, mahalle muhtarları, çok sayıda basın mensubu ile mahalle sakinleri de hazır bulundu.

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