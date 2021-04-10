Tekirdağ’da Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

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10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü olması sebebiyle Tekirdağ’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, polis emeklileri derneği üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri , emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile polis teşkilatı personeli katıldı.

Tekirdağ eski Valilik meydanında düzenlenen törende Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 10 Nisan Polis haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen tören, günün anısına toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona buldu.

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