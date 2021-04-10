Tekirdağ’da leylekler koruma altına alındı Bu platformlar leylekleri koruyacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından ortaklaşa düzenlenen Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi kapsamında Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Ahımehmet Mahallesi’ndeki elektrik direklerine leylek yuvaları monte edildi.

Toplamda 50 leylek yuvasının Tekirdağ’da çeşitli mahallelerdeki elektrik direklerine monte edileceği proje kapsamında Ahimehmet Mahallesi’nde düzenlenen programa AK Parti MKYK Üyesi de olan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de katıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren ve kendisinin de geçmiş dönemde TBMM Hayvan Hakları Araştırma ve Koruma Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Mustafa Yel, “Trakya bölgemiz leyleklerin göç güzergahında yer alıyor. Baharın gelişiyle birlikte de Trakya'da leylekler sıklıkla görülmeye başladı. Eskiden köylerimizde çok sayıda leylek yuvaları olurdu. Daha sonra çevresel faktörler ve elektrik hatlarının mahallelere gelmesiyle leyleklerin akıma kapılıp sayılarının azaldığını gördük. Bende Hayvan Hakları Araştırma ve Koruma Komisyonu Başkanlığım zamanında da bu hususa değinmiştim. Bu konuların devletimiz tarafından daha çok ele alınması konusunda Tarım Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı yetkililerimizle gerekli görüşmeleri yaptık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuda olduğu gibi çevrenin ve canlıların korunması konusunda gerekli adımları attığını ifade eden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “DKMP Tekirdağ Şubesi ve TREDAŞ tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda 50 platform hazırlandı ve bu yıl içerisinde hepsi elektrik direklerine yerleştirilecek. Leylekleri ve diğer canlıları korumak için büyük bir mücadele veriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkelerin kalkınması yol yaparak, hastane yaparak, köprü yaparak mümkün ama birde milletlerin kalkınması var. Milletlerin kalkınması da çevreye duyarlı olarak, engelliler olsun, kadın hakları, hayvan hakları olsun bizden bu konuda pozitif ayrımcılık bekleyen insanlar ile canlıların sesine kulak vermeyle oluyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi kapsamında hazırlanan platformlar ekipler tarafından Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Ahımehmet Mahallesi’ndeki elektrik direklerine monte edildi.

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