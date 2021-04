Tekirdağlı ustanın diktiği çarıklara gençlerden yoğun ilgi

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da geleneksel yöntemlerle çarık üreten Mehmet Oskay'ın (51), ürünleri büyük ilgi görüyor. Oskay, "Ayakkabıdan daha rahattır. Hafif olması nedeniyle tercih ediliyor. Yoğun ilgi gösteren gençler bunları terlik tarzında yazın kullanıyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum" dedi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Oskay, 11 yaşında babasının yanında öğrenerek başladığı çarık dikimini atölyesinde geleneksel olarak 40 yıldır sürdürüyor. Bulgaristan'da 150 yıl önce dedesinin yaptığı mesleği babasından öğrendiğini belirten Oskay, "Dedem Bulgaristan'da çarık dikiyormuş. Babam ondan öğrenmiş. Ben de babamdan öğrendim. Oğluma aktaracağım. Günlük olarak burada 15-20 çift çarık dikiyorum. İlgi çok fazla. Bazı günler 6-7 çift çarık satıyorum. İnternet ve sosyal paylaşım platformları üzerinden insanlar çarıkları alıyorlar. Bir çift çarığın fiyatı 60 ile 100 lira arasında değişiyor" dedi.

'GENÇLER İLGİ GÖSTERİYOR'

El emeği göz nuru dikerek ürettiği çarıklara Türkiye'nin her yerinden ilgi olduğunu belirten Mehmet Oskay, son dönemlerde gençlerin ilgisini daha da yoğun olduğunu kaydetti. Oskay, "Özellikle avcılar arazide avlanırken altına çamur yapışmadığı ve yürüyüşte zorluk çıkarmadığı için geleneksel çarıkları tercih ediyor. Ayakkabıdan daha rahattır. Hafif olması nedeniyle tercih ediliyor. Yoğun ilgi gösteren gençler bunları terlik tarzında yazın kullanıyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum. Bunları kargo ile gönderiyorum. Giyenler son derece memnun. Müşterilerim arasında doktorlar, folklor eğitmeni ve gruplar var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

