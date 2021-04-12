Çorlu’da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı ülke genelinde tüm şehirlerde olduğu gibi Çorlu’da da gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucunda oluşan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle yurt genelinde eşzamanlı toplantılar gerçekleştirildi.

Bu toplantılardan biri de Çorlu Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçedeki kurul üyelerinin katılımıyla Çorlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; konu ile ilgili İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği tarafından sunum yapılarak Çorlu’daki kurumlarla koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ile güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca 2020 yılı içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili geçmiş yılın değerlendirilmesi yapılarak 2021 yılı içerisinde alınması gereken önleyici tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler görüşüldü.

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