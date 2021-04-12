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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi EBA desteğini sürdürüyor

İHA

Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi EBA desteğini sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve salgın nedeniyle okullarına devam edemeyen çocuklara eğitim desteği vermeye devam ediyor.
Öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim sistemi olan EBA sistemi üzerinden derslerine devam edebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, bilgisayar, tablet, internet gibi imkanlara ulaşma zorluğu olan öğrenciler için bu olanakları sağlayarak derslerinden geri kalmalarının önüne geçiyor.

Ders devamlılığı ve başarısı takip ediliyor
Diğer yandan, Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, öğrencilerin akademik süreçlerini de yakından takip ediyor. EBA üzerinden okullarına devam etmelerini sağlayarak öğrencilere eğitim desteği sunan merkezde, öğrencilerin ders devamlılıkları, başarı düzeyleri de izlenerek eksiklikler konusunda destek veriliyor.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezinin salgının etkileri ortadan kalkıncaya ya da okullar yüz yüze eğitime başlayıncaya kadar öğrencilere aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

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