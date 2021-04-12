Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda, satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Halk arasında 'Kore Mahallesi' olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve oturduğu yerin çevresinde yapılan aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, bir miktar yine satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak A.Ö. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranma kaydı ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.