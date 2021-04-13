Çorlu’da polisten uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır şekilde fişeklenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ekipleri görünce kaçtıktan sonra yakalandığı yerin çevresinde yapılan aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 44 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, bir miktar eroin ile yine bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şahsın üzerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar da para ele geçiren polis ekipleri M.K. adlı şüpheliyi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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