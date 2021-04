Ramazan boyunca canlı mukabele yayını

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte Tekirdağ İl Müftülüğü işbirliğinde çeşitli etkinliklerle bu mübarek ayın bereketini ve maneviyatını yaşatacak etkinlikleri hayata geçirmeye başladı.

Ramazan'ın ilk günü itibariyle, her gün saat 12.00’de Süleymanpaşa TV ve Süleymanpaşa Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak mukabele yayını yapılacak. Rüstempaşa Camii’nden yayınlanacak olan canlı mukabele programı, her gün Tekirdağ İl Müftülüğünün deneyimli hafızlarının sesinden Süleymanpaşalılara ulaşacak.



Farklı programlarla ramazan bereketi evlere gelecek

Ayrıca, Ramazan ayı boyunca her Perşembe akşamı, iftar saati öncesi Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek ve konukları ile Ramazan Sohbetleri programı da Süleymanpaşa TV ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yine Ramazan ayının ruhaniyetini hissettirecek ilahi programları da ay boyunca belirli aralıklarla Süleymanpaşalı vatandaşlarla buluşacak.



Başkan Yüksel Ramazan ayını tebrik etti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bizlere bir Ramazan ayına daha ulaşmayı nasip eden Yüce Allah’a şükrediyor; siz değerli hemşehrilerime aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice Ramazan’lara erişmeniz dileğiyle, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Belediyemiz ve Tekirdağ İl Müftülüğümüz işbirliği ile Ramazan ayı boyunca Rüstempaşa Camii’nde mukabele programı yayınlayarak bu mübarek ayın ruhumuzu temizleyen faziletlerine katkıda bulunmaya çalışacağız. Ramazanı Şerif’in ilk gününden itibaren her gün saat 12.00’da canlı yayınlanacak olan Mukabele programımızı Süleymanpaşa TV’de canlı olarak izleyebilirsiniz. Mukabele dışında farklı canlı yayınlarımız da olacak. Allah, Ramazan ayımızı mübarek, ibadetlerimizi kabul ve makbul kılsın” diye konuştu.

