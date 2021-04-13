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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safiye Osman Çeliker İlkokulu Çok Amaçlı Spor Sahası törenle açıldı

İHA

Safiye Osman Çeliker İlkokulu Çok Amaçlı Spor Sahası törenle açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 28 spor sahası ve tesislerin açılış törenleri sürüyor. Açılışı gerçekleştirilen Çınarlı Mahallesi Safiye Osman Çeliker İlkokulu Çok Amaçlı Spor Sahası ile 28 sahadan altıncısı hizmete girmiş oldu.
Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra ise protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak kürsüye Safiye Osman Çeliker İlkokulu Müdürü Temraz Kayış gelerek konuşmasını gerçekleştirdi. Kayış, çok amaçlı spor sahasının okullarına kazandırılmasını sağlayan ve aynı zamanda okul bahçesinde çeşitli onarım ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in şahsında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kayış’ın ardından Tekirdağ Milli Eğitim İl Müdürü Ersan Ulusan konuşmasını yaptı. Ulusan, sportif faaliyetin, eğitimin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade ederek, ?birçok okulda çok amaçlı spor sahaları inşa eden Süleymanpaşa Belediyesine ve Başkan Yüksel’e teşekkürlerini iletti.

?“Gençliği olmayanın geleceği olmaz”
?Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Çınarlı Mahallemiz uzun yıllardır böyle yatırımlar almaktan uzaktı. Park alanları, spor alanları, kültürel etkinliklerin yapılabileceği alanlar yok denecek kadar azdı. Geride kalan iki yıllık görev süremiz boyunca gençlerimiz ve çocuklarımıza öncelik verdik. Çünkü gençliği olmayanın geleceği olmaz düşüncesine inanıyoruz. Son dönemde, evlere kapanmak zorunda kalan çocuklarımız maalesef sosyal medyanın adeta ağına düştü. İşte sporun en büyük faydası, çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, sosyal medyalardaki sanal arkadaşlıklardan da uzaklaştırması. Bu yüzden bu yatırımları önemsiyor ve bunlara öncelik veriyoruz” diye konuştu.

?Çınarlı Mahallesi’ne yeni yatırımlar geliyor
?Çınarlı Mahallesi’ne yapılacak yeni yatırımların da müjdesini veren Başkan Yüksel, “Geçtiğimiz aylarda Çınarlı Mahallemize çok güzel bir çocuk parkı ve çay bahçesi kazandırdık. Bugün çocuklarımız için bu spor sahasını hizmete açıyoruz. Yakında da yalnızca kadınlarımıza hizmet verecek bir tesisin temelini atacağız. Onun yanı sıra büyüklerimiz için bir Gönül Evi projesinin de detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Çınarlı Mahallemiz çok daha fazla imkanlara yakın zamanda kavuşacak” açıklamasını yaptı.
Başkan Yüksel, Safiye Osman Çeliker İlkokulu Çok Amaçlı Spor Sahası'nın Çınarlı Mahallesi’ne, çocuklara ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Başkan Yüksel, konuşmasının ardından, Safiye Osman Çeliker İlkokulu Okul Aile Birliği ve Çınarlı Mahallesi sakinleri adına takdim edilen teşekkür plaketlerini kabul etti.

?“Üç boyutlu gençlik yetiştirmekle sorumluyuz”
?Son konuşmacı ise Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya oldu. Kaya, çok yönlü gençler yetiştirmek anlamına gelen üç boyutlu gençlik yetiştirme sorumluluğuna sahip olduklarını ifade ederek, en az bir yabancı dili iyi iletişim kuracak düzeyde konuşabilen, amatör düzeyde de olsa en az bir spor dalı ile ilgilenen ve bir sanat dalıyla yakından haşır neşir olan gençler yetiştirmenin önemine değindi. Sporun bu sacayaklarından biri olması nedeniyle, Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaptığı spor yatırımlarının takdire şayan olduğunun altını çizerek, bu yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür etti.
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?Başkan Yüksel öğrencilerle basketbol oynadı
?Açılış töreni, protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile sona ererken, Başkan Yüksel, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte çok amaçlı sahada basketbol oynadı.
Çınarlı Mahallesi Safiye Osman Çeliker İlkokulu Çok Amaçlı Spor Sahası açılış törenine Başkan Yüksel’in yanı sıra, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve mahalle sakinleri ile çok sayıda basın mensubu da ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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