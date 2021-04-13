Marmara Denizi'nde kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları bulundu

ABD'de kabul görmek ve illegal faaliyetlerini perdelemek isteyen FETÖ, tüm lobi araçlarını kullanıyor

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi'nde kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ile ağları bulunarak el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Süleymaniye İlçe Tarım Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Marmara Denizi'nde arama tarama faaliyetinde bulundu. Kumbağ Mahallesi açıklarında yapılan aramalarda kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ile ağları bulundu. Denizden çıkarılan malzemelere el konulurken, soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-04-13 14:05:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.