Tekirdağ’da market ve fırınlara Koronavirüs denetimi

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından market ve fırınlarda denetim yapıldı. Ramazan Ayı sebebiyle salgınla daha kapsamlı mücadele etmek amacıyla denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedilirken, iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından market ve fırınlarda denetim yapıldı. Ramazan Ayı Tedbirleri genelgesi kapsamında üretim yapan iş yerlerinin üretimlerini iftardan 1 saat önce durdurmaları gerektiği ifade edilirken, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Denetimlerin Ramazan Ayı boyunca süreceği hatırlatıldı.

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