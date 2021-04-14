Nijerya'dan gelen dev tanker, Tekirdağ'da

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)NİJERYA açıklarından 15 gün önce hareket eden, `LNG Bonny II´ adlı, sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri, Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş tesislerine ulaştı.

Nijerya'nın Bonnya Limanı'ndan gelen ve Çanakkale Boğazı üzerinden Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş tesislerine 177 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz getiren 'LNG Bonny II' adlı gemi, limana yanaşıp, gaz boşaltma işlemini gerçekleştirdi. 6 yıl önce inşa edilen dev tankerin, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN

2021-04-14 12:10:20



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