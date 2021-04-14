Nijerya'dan gelen dev tanker, Tekirdağ'da

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)NİJERYA açıklarından 15 gün önce hareket eden, `LNG Bonny II´ adlı, sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri, Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş tesislerine ulaştı.
Nijerya'nın Bonnya Limanı'ndan gelen ve Çanakkale Boğazı üzerinden Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş tesislerine 177 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz getiren 'LNG Bonny II' adlı gemi, limana yanaşıp, gaz boşaltma işlemini gerçekleştirdi. 6 yıl önce inşa edilen dev tankerin, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN
2021-04-14 12:10:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.