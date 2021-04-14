Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere uygulamalı ''Meyve Ağaçlarında Budama'' eğitimi verildi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ''Meyve Ağaçlarında Budama'' kursunun teorik eğitiminin ardından uygulamalı olarak budama eğitimi verildi. Saray ilçesinde bulunan 19 çiftçiye yönelik pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda; başarılı olan üreticilere sertifikaları Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle takdim edildi.

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