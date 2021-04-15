Tekirdağ'da 13 bin 600 lira sahte para ele geçti

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 13 bin 600 lira sahte para ele ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları araç ve içerisinde bulunan R.O. ile İ.K. üzerinde arama yaptı. Aramalarda 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplam 13 bin 600 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-04-15 11:27:06



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