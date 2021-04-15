Salgın mücadelesi apartmanlarla sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kamu binaları, hastane girişleri, otobüs durakları, parklar gibi yoğun kullanılan alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, talepler doğrultusunda site ve apartmanlar ile pasajlarda da arındırma çalışmaları yürütüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından titizlikle yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları ile ilçede salgının yayılma hızının düşürülmesine katkı sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süleymanpaşa sınırları içindeki site ve apartmanlarda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarının talepler doğrultusunda gerçekleştirildiği, talep oluşturmak için Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi üzerinden ya da 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden bilgi alınabileceği belirtildi.

Açıklamada, kurumların salgınla mücadele amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların tek başına yeterli olmadığı, maske kullanımı, kişisel hijyen, sosyal mesafe, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak, kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durmak gibi kişisel tedbirlerin alınan kurumsal önlemlerden çok daha güçlü olduğu ve kişisel tedbirlere hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapıldı.

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