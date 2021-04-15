Tekirdağ’da Turizm Haftası kutlamaları

Tekirdağ’da 45. Turizm Haftası münasebetiyle, çelenk sunma töreni düzenlendi.

Turizm Haftası nedeniyle Tekirdağ Eski Valilik meydanının önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelen sunumundan sonra Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri ile 45. Turizm Haftası münasebetiyle, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Vali Yıldırım, ziyarette Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu nezdinde tüm turizm çalışanlarının Turizm Haftası’nı kutlayarak “Tekirdağ, sahip olduğu tarihi kültürel mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle, turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. Tekirdağ Valiliği olarak bizler de, bu denli önemli coğrafi ve kültürel mirasa sahip olan Tekirdağ’ın tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Covid19 pandemisi dolayısıyla, turizm etkinlikleri maalesef yeterince yapılamıyor. Pandemi kısıtlamaları kalktığında turizmde inşallah istenilen düzeye ulaşabileceğiz. Tekirdağ, sahip olduğu tarihi kültürel mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle, turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. Tekirdağ Valiliği olarak bizler de, bu denli önemli coğrafi ve kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Covid19 pandemisi dolayısıyla, turizm etkinlikleri maalesef yeterince yapılamıyor. Pandemi kısıtlamaları kalktığında turizmde inşallah istenilen düzeye ulaşabileceğiz" dedi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ise program kapsamında yaptığı açıklamada, “Üç Kemaller Diyarı Tekirdağ’da 45. Turizm Haftasını buruk da olsa kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm, Türkiye'nin geleceğidir. Aynı zamanda Tekirdağ’ın da sanayi ve tarımla beraber kurtuluşu turizmdedir. Turizm tüm dünyada barışın da temsilcisidir. Tekirdağ, birlikte yaşam kültürü konusunda Türkiye'nin en ileri kentlerinden biri olması yanında güvenli bir il olması, İstanbul'a yakınlığı, bozulmamış doğal dokusu, mavi bayraklı plajları, bağları, festivalleri, coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomisi ile ilgi çekmektedir. Tekirdağ, 1357 yılından beri devam ettirdiği birlikte yaşama kültürü, güler yüzlü insanları ve tüm ekonomik verileri ile çoktan Avrupa Birliği standartlarını yakalamış bir ilimizdir. Eko turizm, agro turizm, doğa turizmi, deniz turizmi, tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi, alışveriş turizmi, gastronomi turizmi özelliklerini içinde bulunduran ilimiz, yılda 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaktadır. İlimizin 2023 yılı hedefi, 3 milyon turiste ev sahipliği yapmaktır. Aşağıda belli başlılarını sıraladığımız faaliyet ve potansiyelimiz sayesinde çok kısa sürede bu hedefimize ulaşacağımıza inanmaktayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.