Çatı katındaki çantada 2 kilo uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evin çatı katında narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, çantada 2 kilo bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada çatı katındaki çantada 2 kilo bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan A.Ş ve N.V. gözaltına alındı. Polis soruşturma kapsamında M.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-04-15 16:32:53
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