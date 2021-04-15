İller arası yasak başladı: Korona virüse geçit yok

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda Tekirdağ’ı Kırklareli ve İstanbul'a bağlayan tüm güzergâhlar araç trafiğine kapatıldı.



İçişleri Bakanlığının kısmi kapanmaya dair son genelgesine istinaden TekirdağKırklareli arasındaki bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatıldı. Getirilen geçiş yasağı ile birlikte 19.00’dan sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi arasındaki MuratlıBüyükkarıştıran beldesi karayolu ile Muratlı’nın kırsal mahalleleri ve Lüleburgaz’ın kırsal mahallelerini birbirine bağlayan tüm karayollarında emniyet ve jandarma ekipleri denetimlere başladı. Yalnızca fabrika servis araçları, lojistik araçları vb. ile seyahat izin belgesi olan araçlar geçiş yaparken, diğer araçlar il sınırından geri çevrildi.

Öte yandan, iller arası seyahat kısıtlaması ikinci bir karara kadar 19.0005.00 saatleri arasında sürecek.

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