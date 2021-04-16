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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin annesini 30 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

İHA

Şehidin annesini 30 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde kendilerini emniyet müdürü ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak şehit annesini dolandıran 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan şehit annesi S.O.’yu (73) arayan 2 telefon dolandırıcısı kendilerini Tekirdağ İl Emniyet Müdürü ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak banka hesaplarından kredi çekildiğini ve oğlu K.O.’nun kırmızı bültenle arandığını söylediler. Bunun üzerine paniğe kapılan Şehit Annesi S.O. dolandırıcıların istediği 30 bin lirayı belirttikleri IBAN numarasına gönderdi.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.O. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirenlerin İ.E. (37) ve C.Ç. 30 olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda her iki dolandırıcı İstanbul’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan her iki dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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