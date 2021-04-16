Muratlı Belediye Meclisi’nde istifa

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Belediye Meclis Üyeleri’nden Salih Can Çevik, Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yerel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Muratlı Belediye Meclis Üyesi seçilen Salih Can Çevik, işlerinin yoğunluğu sebebiyle meclis üyeliğinden istifa ettiğini belirtti. Çevik açıklamasında, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi’yle gelmiş olduğum Muratlı Belediyesi Meclis Üyeliği görevimden iş yoğunluğum sebebiyle görmüş olduğum lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. İstifam üzerine göreve gelen yedek üye Sevsin Topçu abime yeni görevinde başarılar dilerim. Bilginize sunarım, teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.