Tekirdağ'da denetimlerde araç kuyrukları oluştu

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Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonunu da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Tekirdağ´da polis ve jandarma ekiplerinin İstanbul sınırında yaptığı denetimlerde araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs salgınında 81 ilde hafta sonu 58 saat boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00´da başladı. Vaka oranlarında artış yaşanan Tekirdağ´da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte denetimler sıklaştırıldı. Marmaraereğlisi ilçesinin İstanbul´a sınır Sultanköy Mahallesi´nde polis ve jandarma ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu. İstanbul yönünden gelen araçlar tek tek kontrol edildi. Araç sürücüleri ve içinde bulunanların seyahat belgeleri kontrol edildi. Belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi.

Uygulama sırasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2021-04-16 23:03:18



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