Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ’da gökyüzünden adeta çamur yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz’de Afrika Kaynaklı ‘Toz taşınımı’ uyarısının ardından gece saatlerinde Tekirdağ’da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağdı. Etkili olan yağış sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemeye çalıştı.

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