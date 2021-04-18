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Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti Tekirdağ’da görüntülenen tırtıl kendine hayran bıraktı Tırtıl konvoyunu ilk kez görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı

İHA

Bu da tırıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti Tekirdağ’da görüntülenen tırtıl kendine hayran bıraktı Tırtıl konvoyunu ilk kez görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı

Tekirdağ’da konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen tırtılların o anları görenleri hayran bıraktı. Konvoy oluşturan tırtılları gören bazı vatandaşlar, yerde hareket eden nesneleri ilk bakışta uzun bir yılan zannetti.
Nisan ayından itibaren çeşitli ağaçlık alanlarında kendini gösteren tırtıllar, adeta bir trenin vagonları gibi art arda yapışarak yeni yaşam alanlarına ilerlemeye çalıştı.
İlginç görüntüler oluşturdu
Tekirdağ’da ağaçlık ve otluk alanlardan gelip, kaldırıma çıkarak uzun bir çizgi halinde ilerleyen tırtıl konvoyu, ilk bakışta yıllan zannedilse de bu durumla ilk kez karşılaşan vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaldırımda ilerlemeye çalışan tırtıl konvoyu ilginç görüntülere sahne olurken, tırtılların o anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Nizami bir şekilde hiç sırayı bozmadan ilerleyen tırtıl konvoyu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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