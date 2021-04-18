Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı



Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri artıran polis, halkı koronavirüs tedbiranonslarla uyardı.

Vaka sayısı artan iller arasında bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştırdı. Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, paket servisi yapan kuryeler ehliyetleri kontrol edildi. Ekipler, maskesiz ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yaparken megafonlardan da sık sık uyarı anonsları yaptı. Anonslarda, "Sevgili vatandaşlarımız, sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyalım. İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra lütfen evlerimize gidelim. Lütfen, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-04-18 16:59:23



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