Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermemek için çeşitli operasyon ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde daha önce tespit edilip belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonrasunda 150 paket bonzai ile 20 paket eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 260 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.