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Çerkezköy Kapalı Cezaevi kapatıldı

DHA

Çerkezköy Kapalı Cezaevi kapatıldı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, Tekirdağ 1 No'lu Cezaevi'ne nakledildi.
Çerkezköy'de, 1988 yılında açılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevinde bulunan 17 tutuklu ve hükümlü ise güvenlik önlemleri altında cezaevinden çıkarıldı. Tutuklu ve hükümlüler, eşyalarını da yanına alarak, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Cezaevinde görevli personel, başka cezaevlerinde görevlendirildi, demirbaşlar da diğer cezaevlerine götürüldü. 
FİRAR OLAYI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ 
Kapatılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi'nde 2007 yılında 6 hükümlü, 2 infaz koruma memurunun boğazına kırılmış bardak dayayarak, firar etmiş ve 1 hafta içinde yakalanmıştı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA
2021-04-20 17:51:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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