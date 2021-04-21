Kahvede kumar oynayan 15 kişiye 57 bin lira ceza

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı baskında kahvede kumar oynarken yakalanan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza uyguladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Şehy Sinan Mahallesi'ndeki bir kahvenin açık olduğunu saptadı. İş yeri sahiplerinin müşterileri içeriye aldıktan sonra kepenkleri kapattığı ve çevresini de kameralarla takip ettiğini belirleyen polis, kısıtlamanın bulunduğu kahveye gece baskın düzenledi.
Kumar oynarken yakalanan 15 kişiye toplam 57 bin lira idari para cezası uygulandı, iş yeri hakkında tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-04-21 18:32:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.