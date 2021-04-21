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Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi Sosyal medyada tanıştığı kadınının evine gitti hayatının şokunu yaşadı

İHA

Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi Sosyal medyada tanıştığı kadınının evine gitti hayatının şokunu yaşadı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının davetiyle görüşmeye giden şahıs, çete üyeleri tarafından karşılanarak hayatının şokunu yaşadı. Çete üyeleri tarafından başka bir yere götürülerek 30 bin TL ile cep telefonu alınan şahıs gasp edildi. Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete ise polis tarafından yapılan operasyon ile çökertildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan E.Y., sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştıktan sonra ikili arasında bir süre konuşma yaşandı. Daha sonra E.Y. tanıştığı kadının daveti üzerine görüşmek üzere belirtilen adrese gitti. Aldığı adrese giden şahıs, kapıdan içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Adreste kadınlar aracılığı ile zengin erkekleri tuzağa çeken çete ile karşılaşan E.Y. araca bindirilerek, başka bir adrese götürüldü. Götürüldüğü adreste E.Y.'nin kredi ve banka kartlarında bulunan 30 bin TL ile cep telefonu ve nakit paralarına çete üyeleri tarafından el alındı. Daha sonra olayın Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Araştırmalarda bölgede bulunan bütün güvenlik kameraları izlendi. Olay anının bir kısmı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Araştırmalarda çete üyeleri, sosyal medya üzerinden kadınlar aracılığı ile tuzağa düşürdükleri zengin erkekleri çeşitli yöntemlerle gasp ettiklerini belirledi. Polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, T.A., S.C., S.K., T.T., R.A. ve O.A. isimli 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan T.A., O.A., T.T. ve R.A. tutuklanırken S.C. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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