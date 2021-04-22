Zehir tacirlerine şok operasyon: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki aracın içerisinde toplamda iki kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.



Çerkezköy ilçe emniyet müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurduğu iki araçta arama yaptı. Yapılan aramada iki kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilin içerisindeki A.K., O.B. ve S.A. göz altına alındı. Olayla ilgili şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.