Tekirda\u011f \u0131n Muratl\u0131 il\u00e7esinde AK Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, iftara yeti\u015femeyen vatanda\u015flara ikramlarda bulundu. Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi (AK Parti) Muratl\u0131 \u0130l\u00e7e Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Y\u00f6neticileri, Ramazan Ay\u0131\u2019nda \u2018\u0130ftara 5 Kala\u2019 slogan\u0131yla iftar saatinde evine yeti\u015femeyen vatanda\u015flara haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 kumanyalar\u0131 ikram etti. Saat Meydan\u0131\u2019ndaki hemzemin ge\u00e7itte, seyir halindeki ara\u00e7lar\u0131yla iftara yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015fan vatanda\u015flara iftarl\u0131k olarak hurma, su, kek ile maske ve dezenfekten takdim edildi. M\u00fcbarek Ramazan Ay\u0131\u2019nda yard\u0131mla\u015fma ve payla\u015fma hususlar\u0131ndaki hassasiyetin daha da \u00e7o\u011fald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan AK Gen\u00e7lerin Ba\u015fkan\u0131 Mustafa K\u0131r, \u201c\u0130ftara 5 dakika kala yoldan ge\u00e7en vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n iftarlar\u0131n\u0131 a\u00e7abilmeleri amac\u0131yla onlara k\u00fc\u00e7\u00fck birer paket haz\u0131rlad\u0131k. Bu paketin i\u00e7erisinde su, hurma, kek ile dezenfekten ve maske yer al\u0131yor. \u0130ftara ge\u00e7 kalan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n iftarlar\u0131n\u0131 bizim vesilemizle a\u00e7malar\u0131n\u0131 diliyoruz. Herkesin Ramazan Ay\u0131\u2019n\u0131 ve bu vesileyle gelecek Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131 da kutluyorum\u201d s\u00f6zc\u00fcklerine yer verdi. \u00d6te yandan, pandemi kurallar\u0131na dikkat edilerek ger\u00e7ekle\u015ftirilen etkinlik, iftara yeti\u015femeyen il\u00e7e sakinlerini de memnun etti.