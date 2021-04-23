Tekirdağ’da konvoylu 23 Nisan kutlaması

Tekirdağ’da emniyet ve jandarma araçları, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle şehirde konvoy yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Tekirdağ Valiliği önünde anma ve çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine şehirden çok sayıda yetkili katıldı.

Buradaki tören sona ererken, emniyet ve jandarma araçları şehirde siren sesleriyle konvoy yaptı. Kısıtlamada dışarı çıkamayan çocuklar ve aileler ise konvoyu balkonlardan izledi.

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