Otomobil ile mobilet çarpıştı: 1 ağır yaralı Feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi

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Tekirdağ’da otomobil ile bir mobiletin çarpıştığı kazada, mobilet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. yönetimindeki plakasız mobilet Ayhan Sokak’tan Halide Edip Adıvar Caddesi'ne çıktı. Bu esnada Halide Edip Adıvar Caddesi’nde seyreden Zafer K. yönetimindeki 34 FS 2942 plakalı otomobil ile çarpışan mobilet, savrularak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle başına darbe alan mobilet sürücüsü Mehmet C., ağır şekilde yaralandı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansla Mehmet C.’yi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz kazazedenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

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